Pompei, torna la rassegna BOP: 20 concerti all’Anfiteatro tra giugno e luglio 2026

Dal 24 giugno al 27 luglio 2026 l’Anfiteatro del Parco archeologico di Pompei ospita la terza edizione di BOP – Beats of Pompeii. In programma 20 concerti con artisti italiani e internazionali. Prevista anche l’apertura serale di una parte del sito archeologico nelle date degli eventi.
Il Parco archeologico di Pompei si prepara a ospitare la terza stagione di concerti estivi all’interno dell’Anfiteatro. Dal 24 giugno al 27 luglio 2026, la rassegna BOP – Beats of Pompeii porterà sul palco 16 artisti nazionali e internazionali per un totale di 20 concerti. Tra le novità previste per questa edizione c’è anche la possibilità, nelle date degli spettacoli musicali, di accedere a una parte del sito archeologico in orario serale.
L’edizione 2026 della manifestazione conferma l’Anfiteatro di Pompei come sede degli eventi musicali estivi. Il programma prevede artisti italiani e internazionali appartenenti a generi differenti, dalla musica rock al cantautorato, fino alla musica sinfonica.
Nel calendario della rassegna sono annunciati:
Durante le giornate dei concerti sarà inoltre possibile accedere in fascia serale a una parte del Parco archeologico. Una novità che accompagnerà gli appuntamenti musicali dell’edizione 2026 della rassegna. L’iniziativa unisce così la programmazione musicale con la possibilità di visitare il sito archeologico in un orario diverso rispetto alle consuete aperture giornaliere.
Accanto al cartellone principale di BOP – Beats of Pompeii, sono previsti anche alcuni appuntamenti fuori rassegna. In programma il doppio appuntamento con Nino D’Angelo e il concerto “È mio padre – Morricone Dirige Morricone”, evento dedicato all’eredità musicale di Ennio Morricone. Il concerto vedrà la partecipazione dell’Orchestra Filarmonica del Teatro di Modena, diretta dal Maestro Andrea Morricone, con la presenza di Marco Morricone.
Con l’edizione 2026, BOP – Beats of Pompeii raggiunge il traguardo della terza stagione consecutiva. La manifestazione continuerà a svolgersi nello scenario dell’Anfiteatro di Pompei, ospitando concerti distribuiti tra fine giugno e fine luglio. (La redazione)
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