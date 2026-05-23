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Rassegna stampa di oggi • sabato 23 maggio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
23 Maggio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

sabato 23 maggio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
sabato, 23 maggio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
sabato, 23 maggio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Una settimana malinconica, il monologo di Chandler
    di Antonio D'Orrico
    Al Salone c’erano i romanzi di Attilio Veraldi ripubblicati da Homo Scrivens. Era un gran signore napoletano e un eccezionale traduttore di Raymond Chandler. Al nome di Chandler si accende una lampadina e mi ficco in archivio. Eccolo, è un monologo in cui avevo montato alcune lettere, tradotte da Sandro Veronesi, dell’inventore di Philip Marlowe (il suo avatar, come Schiavone lo è di Manzini?).
  • Prendere la guerra a pugni, sul ring per la Palestina
    di Diana Ligorio
    Sono arrivati in Italia i ragazzi e le ragazze che parteciperanno a Boxe contro l’assedio, il triangolare di pugilato tra Palestina, Italia e Irlanda, che si svolge il 23 maggio al parco Nomentano di Roma. Il progetto, nato nel 2018 dalla collaborazione tra associazioni palestinesi e italiane come il CISS, la Palestra popolare Palermo, le palestre popolari Valerio Verbano e Quarticciolo di Roma, in collaborazione con la Federazione di boxe palestinese di Gaza, mira a promuovere lo sport come strumento di inclusione e cooperazione internazionale.
  • I legali di Minetti e Cipriani avviano azioni legali contro la «violenta campagna mediatica»
    di Redazione
    Nelle scorse settimane la coppia è stata al centro delle cronache per la vicenda della grazia concessa a febbraio dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’ex igienista dentale. Il ministero della Giustizia e il Quirinale attendono il parere (non vincolante) della procura generale di Milano a seguito delle nuove indagini realizzate dall’Interpol 
  • Il diario di una cameriera di Radu Jude: «È un film nato da una mia riflessione sull’emigrazione rumena»
    di Hakim Zejjari
    Il regista ha presentato a Cannes, nella sezione Quinzaine des cinéastes, una versione al vetriolo del romanzo del 1900 di Octave Mirbeau: «Ho voluto raccontare la storia di una donna che lavora in un altro Paese e la cui figlia è rimasta in patria con la nonna. Si tratta di una situazione di immigrazione che crea una sorta di falso paradosso: se da una parte arriva un po’ di prosperità economica, dall’altra si creano grossi problemi emotivi, psicologici e relazionali» 
  • Un immaginario sempre contemporaneo: chi è san Francesco per i pittori di oggi
    di Maria Tornielli
    Tra animali buskers a Los Angeles, immerso in paesaggi coloratissimi, con il volto trasformato in un’architettura surreale: la mostra al Maxxi a Roma Creature, creatori. San Francesco e l’arte contemporanea esplora i tanti volti del santo a ottocento anni dalla sua morte


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Carlin Petrini, il saluto dell’ad di Seif Cinzia Monteverdi: “Che onore averti avuto nella nostra Scuola”
    di F. Q.
    Ciao Carlin, il mondo che avresti voluto, immaginavi e descrivevi con un’intelligenza e umanità superiore a tutti, è ancora molto lontano e forse è dove sei andato, lasciandoci troppo presto. Lo spero. Che onore averti conosciuto e averti avuto nella nostra Scuola. Grazie. Cinzia Monteverdi ad Società Editoriale Il Fatto L'articolo Carlin Petrini, il saluto dell’ad di Seif Cinzia Monteverdi: “Che onore averti avuto nella nostra Scuola” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Flotilla, l’ira di De Luca: “Sanzioni a tutto Israele, solo a Ben Gvir non servono. Rispondere con le armi al banditismo e ai delinquenti mascherati”
    di Redazione Esteri
    “Ci sono due misure necessarie da prendere contro Israele. Senza queste, i criminali israeliani continueranno ad essere sempre più criminali, il genocidio a Gaza proseguirà, l’arroganza militare e l’uso della forza continueranno e l’Europa dimostrerà di non avere né anima, né dignità”. Nella sua consueta diretta Facebook del venerdì, Vincenzo De Luca, in corsa per […] L'articolo Flotilla, l’ira di De Luca: “Sanzioni a tutto Israele, solo a Ben Gvir non servono. Rispondere con le armi al banditismo e ai delinquenti mascherati” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Lutto per il collega Franz Baraggino, il cordoglio delle direzioni e delle redazioni e della società Seif
    di F. Q.
    Le direzioni e le redazioni de ilfattoquotidiano.it e del Fatto Quotidiano e la società Seif e tutti i suoi dipendenti si stringono in un abbraccio commosso attorno al collega Franz Baraggino e alla sua famiglia nel difficile momento della perdita della madre Mira. L'articolo Lutto per il collega Franz Baraggino, il cordoglio delle direzioni e delle redazioni e della società Seif proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Flotilla, l’attivista francese Adrien Jouan mostra la schiena ricoperta di lividi: il video
    di Redazione Esteri
    Gli attivisti della Global Sumud Flotilla atterrati in Turchia hanno denunciato di aver subito violenze e torture durante la detenzione in Israele e hanno mostrato ai giornalisti presenti all’aeroporto lividi su diverse parti del corpo. Alcuni sono arrivati in barella con segni di fratture. L’attivista francese Adrien Jouan a bordo della Lina Al Nablusi, ha […] L'articolo Flotilla, l’attivista francese Adrien Jouan mostra la schiena ricoperta di lividi: il video proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Portici, la candidata Fdi e la campagna da fare “sottobanco”. Al Fatto.it precisa: “Solo una battuta, tutti contattano amici nelle ultime ore”
    di Vincenzo Iurillo
    “Celebriamo formalmente la chiusura di questa tornata elettorale, ma continueremo sottobanco fino a lunedì pomeriggio a fare qualcosa”, queste le parole di Ione Abbatangelo, candidata sindaco di Portici per Fdi, durante un appuntamento elettorale svoltosi giovedì sera davanti a militanti e simpatizzanti del partito di Meloni. E sul quel “sottobanco”, che si ascolta chiaramente nel […] L'articolo Portici, la candidata Fdi e la campagna da fare “sottobanco”. Al Fatto.it precisa: “Solo una battuta, tutti contattano amici nelle ultime ore” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Trump perde un altro pezzo: si dimette la capa dell’intelligence Gabbard
    di Chiara Cruciati
    Tulsi Gabbard si è dimessa da direttrice dell’intelligence nazionale, Dni, uno dei ruoli più delicati del gabinetto di Donald Trump con supervisione su tutte e sedici le agenzie di intelligence […] The post Trump perde un altro pezzo: si dimette la capa dell’intelligence Gabbard first appeared on il manifesto.
  • Ci risiamo con gli abusi del Marocco sui prigionieri saharawi. Nuova denuncia Onu
    di Marco Boccitto
    Il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura (Cat) ha nuovamente constatato che il Marocco viola «i diritti dei detenuti saharawi legati alla protesta del campo di Gdeim Izik nel […] The post Ci risiamo con gli abusi del Marocco sui prigionieri saharawi. Nuova denuncia Onu first appeared on il manifesto.
  • Ghiotti e Sapienti
    di Silvia Scipioni
    Dal 10 al 13 novembre l’Arcigola di San Gimignano, Montalcino e Siena ospiteranno il primo Congresso Nazionale di Arcigola, la cui Assemblea costituente è stata insediata nel luglio 1986 nelle […] The post Ghiotti e Sapienti first appeared on il manifesto.
  • Slow-food
    di Silvia Scipioni
    Questo secolo è nato, sul fondamento di una falsa interpretazione della civiltà industriale, sotto il segno del dinamismo e dell’accelerazione: mimeticamente, l’uomo inventa la macchina che deve sollevarlo dalla fatica, […] The post Slow-food first appeared on il manifesto.
  • Adone Brandalise, quando la letteratura incontra la filosofia
    di Arianna Di Genova
    Non è semplice, e forse neanche utile, circoscrivere all’interno di un unico perimetro la complessa varietà del contributo che Adone Brandalise, scomparso lo scorso 14 maggio, ha dato al pensiero […] The post Adone Brandalise, quando la letteratura incontra la filosofia first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 23 Maggio 2026

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23 Maggio 2026

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