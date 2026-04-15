Il disco in evidenza: Snowdrop, 2026, Mono

I Mono tornano con un nuovo capitolo discografico. La band giapponese annuncia infatti il tredicesimo album in studio, Snowdrop, in uscita il 12 giugno 2026 per Temporary Residence. Il disco arriva in un momento delicato per il gruppo, segnato dalla perdita dello storico collaboratore Steve Albini. Di conseguenza, il progetto assume un valore emotivo profondo e si configura come un lavoro che riflette su memoria, gratitudine e continuità artistica. Ad anticipare l’album è il primo estratto Winter Daphne.

Winter Daphne: il primo estratto tra simbolismo e memoria

Il brano Winter Daphne introduce il percorso sonoro e tematico di Snowdrop. Il titolo richiama il linguaggio dei fiori, dove questa pianta rappresenta un ultimo slancio vitale, oltre a evocare eternità e passaggio. La band collega il significato del brano al momento dell’addio, in cui i ricordi riemergono con intensità prima di lasciare spazio alla quiete. Il pezzo diventa così una riflessione sulla trasformazione della vita e sulla continuità del legame con chi non c’è più, offrendo una chiave di lettura centrale per l’intero album.

Un album nato dopo la perdita di Steve Albini

La realizzazione di Snowdrop segna una svolta per i Mono. Dopo anni di collaborazione con Steve Albini, il gruppo si è trovato a dover affrontare la sua scomparsa, avvenuta poco dopo le registrazioni del precedente lavoro Oath nel 2023. Albini aveva avuto un ruolo determinante nella definizione del suono della band. La sua assenza ha lasciato un vuoto artistico e umano significativo, rendendo complessa la prosecuzione del percorso creativo. Per questo motivo, la scelta del nuovo produttore è stata cruciale. Il gruppo ha deciso di lavorare con Brad Wood, già legato sia ai Mono sia ad Albini. Le registrazioni si sono svolte negli Electrical Audio nel settembre 2025, luogo simbolico per la storia della band. Questo ritorno in studio ha contribuito a mantenere una continuità emotiva e sonora, pur segnando un nuovo inizio.

Suono, arrangiamenti e visione artistica di Snowdrop

Per questo nuovo lavoro, i Mono hanno ampliato ulteriormente la propria dimensione sonora. In collaborazione con il direttore d’orchestra Chad McCullough, la band ha coinvolto un’orchestra di dieci elementi e un coro di otto voci, contribuendo a costruire otto composizioni di grande respiro. Il disco, successivamente mixato da Brad Wood nel suo studio Seagrass a Los Angeles, presenta un equilibrio tra intimità e ampiezza. L’atmosfera non si limita al lutto, ma si sviluppa come una celebrazione della vita condivisa, lasciando emergere un sentimento di gratitudine. Inoltre, i titoli dei brani sono stati pensati secondo il linguaggio dei fiori tradizionalmente associati al ricordo dei defunti. Questa scelta rafforza l’idea di un concept unitario, in cui ogni elemento contribuisce a costruire un messaggio coerente.

Un nuovo capitolo tra continuità e trasformazione

Con Snowdrop, i Mono affrontano una fase di cambiamento senza rinunciare alla propria identità. L’album rappresenta una trasformazione del dolore in memoria e speranza, mantenendo viva la connessione con il passato ma aprendo al futuro. Il risultato è un lavoro che si colloca nella continuità della loro storia, ma che allo stesso tempo segna una nuova direzione. In questo senso, il disco si presenta come una testimonianza artistica capace di unire perdita e rinascita in un unico percorso espressivo. (La redazione)