Genocìdio: il significato e l’etimologia della parola

Alla luce dei recenti conflitti e delle tragedie che continuano a segnare il panorama internazionale, il termine “genocìdio” è tornato al centro del dibattito pubblico, politico e accademico. Per comprendere il peso storico, giuridico e umano di questa parola, è importante soffermarsi sul suo significato e sulla sua origine. Riportiamo quindi il significato e l’etimologia del termine secondo l’enciclopedia Treccani, che ne ricostruisce l’evoluzione storica e il progressivo riconoscimento nel diritto internazionale come uno dei più gravi crimini contro l’umanità.

Il significato

«Sistematica distruzione di una popolazione, una stirpe, un’etnia o una comunità religiosa. Il termine fu utilizzato per la prima volta dal giurista Raphael Lemkin per designare, in seguito allo sterminio degli Armeni consumato dall’Impero Ottomano nel 1915-16, una situazione nuova e scioccante per l’opinione pubblica; tuttavia, fu solo dopo lo sterminio posto in essere dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale (v. Shoa) e l’istituzione di un tribunale internazionale per punire tali condotte, che la parola g. iniziò a essere utilizzata nel linguaggio giuridico per indicare un crimine specifico, recepito sia nel diritto internazionale sia nel diritto interno di numerosi paesi. L’accordo siglato a Londra l’8 agosto 1945 tra Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e URSS, prevede, infatti, la categoria dei ‘crimini contro l’umanità’, che include lo stesso g. e rientra a sua volta nella più ampia categoria dei crimini internazionali. Il 9 dicembre 1948 l’Assemblea generale dell’ONU ha poi adottato una convenzione che stabilisce la punizione del g. commesso sia in tempo di guerra sia nei periodi di pace e qualifica come g.: l’uccisione di membri di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso; le lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo; la sottomissione del gruppo a condizioni di esistenza che ne comportino la distruzione fisica, totale o parziale; le misure tese a impedire nuove nascite in seno al gruppo, quali l’aborto obbligatorio, la sterilizzazione, gli impedimenti al matrimonio ecc.; il trasferimento forzato di minori da un gruppo all’altro. Tale definizione è stata accolta nell’art. 6 dello Statuto della Corte penale internazionale firmato a Roma il 17 luglio 1998». Fonte: Treccani

L’etimologia

«Genocìdio (raro genicìdio) s. m. [comp. del gr. γένος «stirpe» e -cidio: voce coniata in forma ingl. (genocide) dal giurista polacco R. Lemkin nel 1944 e pubblicamente usata nel processo di Norimberga (1946)]. – Grave crimine, di cui possono rendersi colpevoli singoli individui oppure organismi statali, consistente nella metodica distruzione di un gruppo etnico, razziale o religioso, compiuta attraverso lo sterminio degli individui, la dissociazione e dispersione dei gruppi familiari, l’imposizione della sterilizzazione e della prevenzione delle nascite, lo scardinamento di tutte le istituzioni sociali, politiche, religiose, culturali, la distruzione di monumenti storici e di documenti d’archivio, ecc». Fonte: Treccani

Conclusione

La definizione di genocidio elaborata nel corso del Novecento rappresenta il tentativo della comunità internazionale di dare un nome e un riconoscimento giuridico a forme estreme di distruzione sistematica di gruppi umani. Alla coniazione del termine da parte di Raphael Lemkin fino alla sua codificazione nelle convenzioni internazionali e nello Statuto della Corte penale internazionale, il genocidio è stato identificato come un crimine che colpisce non solo le persone, ma anche l’identità culturale, sociale e storica dei popoli. Comprenderne il significato significa quindi riflettere sulla necessità di preservare la memoria storica e di riconoscere la gravità di ogni atto volto alla cancellazione di una comunità umana. (La redazione)