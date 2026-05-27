Il disco in evidenza: Roses, 2026, Widowspeak

Gli Widowspeak tornano con Roses, il settimo album del duo di Brooklyn formato da Molly Hamilton e Robert Earl Thomas, in uscita il 5 giugno 2026 per Captured Tracks. Anticipato dai brani No Driver, If You Change e Soft Cover, il disco mette al centro la quotidianità, i legami affettivi e quella sottile inquietudine che attraversa la vita contemporanea.

Tra atmosfere nostalgiche, immagini sfocate e un suono morbido ma viscerale, Roses racconta l’amore senza trasformarlo in un gesto teatrale. Al contrario, tutto passa attraverso dettagli minimi, abitudini ripetute e momenti apparentemente ordinari che diventano parte di qualcosa di più profondo.

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Roses e il racconto dell’amore nelle piccole cose

Con i suoi dieci brani, Roses si muove dentro spazi intimi e relazioni vissute giorno dopo giorno. Gli Widowspeak costruiscono immagini delicate: candele accese, fiori pressati nei taccuini, ballerini che si stringono sul palco, ristoranti osservati da vecchi ritratti appesi alle pareti.

Il disco alterna dolcezza e malinconia, mantenendo sempre un tono leggero e naturale. Le automobili e chi le guida diventano metafore di dipendenza emotiva, mentre gli amori passati assumono la consistenza morbida e consumata di una vecchia maglietta. La band riesce così a creare un’atmosfera sospesa, vellutata e noir senza perdere spontaneità.

Inoltre, l’album affronta una sensazione condivisa da molti: l’attesa costante di qualcosa che finalmente cambi. Dentro queste canzoni emergono piccoli gesti quotidiani, come servire acqua ai clienti durante il lavoro, ammalarsi nel giorno libero o fantasticare su una vincita improvvisa. L’amore, quindi, diventa il modo attraverso cui leggere il resto della vita.

Sedici anni di carriera e un’identità sonora sempre riconoscibile

Nel corso degli anni, gli Widowspeak hanno costruito un percorso coerente e personale. Nati nella scena newyorkese dei primi anni Duemila, Molly Hamilton e Robert Earl Thomas hanno attraversato club ormai chiusi come Glasslands, Cake Shop, 285 Kent e Death By Audio, vivendo tour intensi tra Nord America, Europa e Sud America.

Accanto ai concerti e alla musica, però, il duo ha mantenuto un rapporto concreto con la realtà quotidiana. Oggi i due artisti sono sposati e, nei periodi lontani dai tour, lavorano anche fuori dalla musica: Robert come carpentiere, Molly come cameriera.

Questo equilibrio sembra riflettersi direttamente dentro Roses. Il disco appare libero, spontaneo e privo di rigidità, quasi lasciato crescere senza limiti. Fin dalle prime note di The Hook emerge una band rilassata, matura e sicura del proprio linguaggio musicale.

Il suono di Roses tra dream pop, power pop e atmosfere lynchiane

Registrato all’Old Carpet Factory sull’isola greca di Hydra e successivamente rifinito a casa, Roses conserva un senso di quiete e isolamento che attraversa tutto il lavoro. Il mix di Alex Farrar ai Drop of Sun Studios e il mastering di Greg Obis al Chicago Mastering completano un album che lascia spazio anche alle imperfezioni e al rumore.

Dal punto di vista musicale, gli Widowspeak lavorano ancora sulle influenze che hanno definito il loro percorso: dream pop, power pop, ballate lente e un twang che richiama certe atmosfere da roadhouse lynchiana. Nel disco affiorano richiami a R.E.M., Yo La Tengo, Cat Power e Neil Young, insieme a sfumature che ricordano gli Stones e Tom Petty.

Al centro resta soprattutto il dialogo artistico tra Molly Hamilton e Robert Earl Thomas. Da una parte la voce morbida e stratificata di lei, dall’altra le chitarre dense e viscerali di lui. Robert, inoltre, come produttore mantiene vive le tracce più spontanee dei demo e dei memo vocali, lasciando che le canzoni conservino il loro lato fragile e immediato.

Il brano finale Hourglass riflette proprio sulla natura temporanea delle cose e sull’equilibrio delicato che caratterizza tutta la musica degli Widowspeak: qualcosa di autentico, imperfetto e profondamente umano.

Conclusione

Con Roses, gli Widowspeak trasformano la normalità in materia narrativa e musicale. Il nuovo album del duo di Brooklyn evita il romanticismo artificiale e preferisce raccontare ciò che resta dopo i grandi gesti: la routine, le attese, i piccoli dettagli e le emozioni che continuano a muovere le persone ogni giorno.

Il risultato è un disco che consolida ulteriormente l’identità della band, valorizzando un suono riconoscibile e una scrittura capace di unire delicatezza, malinconia e realismo contemporaneo. (La redazione)

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