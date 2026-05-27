Faenza, al via la XIV edizione della Targa Mei Musicletter, il premio nazionale per l’informazione musicale sul web

In occasione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti 2026, torna l’appuntamento con la Targa Mei Musicletter, giunta alla sua quattordicesima edizione. Il riconoscimento nazionale, dedicato all’informazione musicale sul web, premierà anche quest’anno le migliori realtà che si sono distinte per qualità e approfondimento nel panorama digitale.
Le due categorie premiate e la targa speciale 2026
Assieme ai due consueti e importanti riconoscimenti, quali il Miglior sito collettivo e il Miglior blog personale, ogni anno viene assegnato un premio speciale, unico e non più replicabile, a determinati operatori e professionisti del settore musicale, che in questa edizione 2026 andrà al Miglior progetto musicale per la libertà e la pace.
La nascita del premio e la partnership
Nata nel 2013 da un’idea di Luca D’Ambrosio (fondatore di Musicletter.it) in collaborazione con Giordano Sangiorgi (patron del MEI), la Targa Mei Musicletter si è consolidata nel tempo, diventando il principale punto di riferimento per chi in Italia si occupa di informazione musicale online.
Quando verranno annunciati i vincitori
I nomi dei vincitori verranno svelati nel mese di settembre, mentre la cerimonia di premiazione si terrà a Faenza durante i giorni del MEI 2026 (in programma dal 1° al 4 ottobre), all’interno del Forum del giornalismo musicale curato da Enrico Deregibus. Per novità e aggiornamenti seguite i siti del MEI e di MUSICLETTER.IT. (La redazione)
Albo d’oro della Targa Mei Musicletter
(Disponibile anche su Wikipedia)
2026 (in corso)
2025
- RootsHighway — Miglior sito web
- Mannaggiallamusica di Diego Perugini — Miglior blog personale
- Musica Senza Confini — Premio speciale “Miglior progetto musicale per l’inclusione sociale”
2024
- Mescalina — Miglior sito web
- Fard Rock di Joyello Triolo — Miglior blog personale
- Premio LaMiaTerra — Premio speciale “Miglior progetto musicale per l’ambiente”
2023
- All Music Italia — Miglior sito web
- Diario di un prete di Don Massimo Granieri — Miglior blog personale
- Rocket Girls di Laura Gramuglia — Premio speciale “Miglior podcast di musica”
2022
- Extra! Music Magazine — Miglior sito web
- Una volta ho suonato il sassofono di Giuseppe Di Lorenzo — Miglior blog personale
- Canzoni contro la guerra — Premio speciale “Migliore iniziativa culturale contro la guerra”
2021
- Humans vs Robots — Miglior sito web
- Onde Funky di Paola Gallo — Miglior blog personale
- Bauli in Piazza – We Make Events Italia — Premio speciale “Migliore iniziativa sociale a sostegno della musica e dello spettacolo”
2020
- Il Giornale della Musica — Miglior sito web
- Going Underground di Monica Mazzoli — Miglior blog personale
- Goodfellas — Premio speciale “Miglior distributore discografico”
2019
- Deerwaves — Miglior sito web
- Pensierosecondario di Stefano Solventi — Miglior blog personale
- Noi siamo Afterhours di Giorgio Testi — Premio speciale “Miglior documentario musicale”
2018
- Kalporz — Miglior sito web
- Reverendo Lys di Franco Dimauro — Miglior blog personale
- Umbria Jazz — Premio speciale “Miglior festival musicale italiano”
2017
- Rockol — Miglior sito web
- L’ultima Thule di Federico Guglielmi — Miglior blog personale
- Big Time — Premio speciale “Miglior ufficio stampa”
2016
- DLSO — Miglior sito web
- Tony Face di Antonio Bacciocchi — Miglior blog personale
- Rock and Roll Circus e Rock Bazar — Premio speciale “Miglior programma radiofonico” (ex aequo)
2015
- Sentireascoltare — Miglior sito web
- Venerato Maestro Oppure di Eddy Cilìa e Withnail e io di Carlo Bordone — Miglior blog personale (ex aequo)
- Blow Up — Premio speciale “Miglior rivista cartacea”
2014
- Distorsioni — Miglior sito web
- L’ultima Thule di Federico Guglielmi — Miglior blog personale
- Webnotte, Roxy Bar TV, Casa Bertallot, Ghiaccio Bollente e Rai Gulp Music — Premi speciali per l’informazione musicale sul web e in TV
2013
- OndaRock — Miglior sito web
- Venerato Maestro Oppure di Eddy Cilìa — Miglior blog personale
- Nessun premio speciale
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