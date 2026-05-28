Il Frosinone Calcio torna in Serie A per la stagione 2026-2027 dopo il secondo posto in Serie B dello scorso anno. Il club giallazzurro rappresenta oggi una presenza stabile nel panorama nazionale, consolidando il proprio ruolo come terza squadra laziale ad aver raggiunto la massima serie dopo Lazio e Roma. Una storia lunga, complessa e attraversata da rifondazioni, rilanci e promozioni che hanno rafforzato il legame con il territorio.

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giovedì 28 maggio 2026

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Dalle origini del 1906 alle prime affiliazioni FIGC

La nascita del calcio a Frosinone risale al 5 marzo 1906, quando l’avvocato Leone Vivoli fondò l’Unione Sportiva Frusinate. Fin dall’inizio, tra gli obiettivi della società compariva anche il calcio, insieme ad altre discipline sportive. Nel corso degli anni il club attraversò diversi cambi di denominazione e più affiliazioni alla FIGC, fino a scegliere convenzionalmente il 1928 come data simbolica della propria origine sportiva ufficiale.

Nei primi decenni del Novecento il calcio frusinate iniziò a strutturarsi attraverso l’attività agonistica regionale. La squadra disputò tornei locali e sviluppò progressivamente una propria identità sportiva. In quel periodo cambiarono anche i colori sociali: inizialmente rosso e blu, poi trasformati nel giallo e azzurro che ancora oggi caratterizzano il club e che hanno dato vita al soprannome dei “canarini”. Nel frattempo, il movimento calcistico cittadino trovò nuovi punti di riferimento. Dai campi di via Cicerone fino allo storico stadio Matusa, il Frosinone costruì una tradizione che sarebbe cresciuta soprattutto nel dopoguerra.

La lunga scalata tra Serie C, Serie B e rifondazioni

Per molti anni il Frosinone ha alternato campionati di terza e quarta serie, vivendo stagioni difficili ma anche momenti molto importanti. La società venne rifondata più volte, nel 1945, nel 1959 e nel 1990, dopo diverse radiazioni dalla FIGC e problemi economici che hanno segnato varie epoche della sua storia. Nonostante questo percorso complicato, il club è riuscito più volte a ripartire. Negli anni Sessanta e Settanta arrivarono nuove promozioni e una crescita costante. Successivamente, tra gli anni Ottanta e Novanta, il Frosinone consolidò la propria presenza tra i professionisti, alimentando rivalità storiche e vivendo stagioni molto combattute.

La vera svolta arrivò però nei primi anni Duemila. Con la guida della famiglia Stirpe e una nuova stabilità societaria, il Frosinone iniziò una scalata che portò prima al ritorno in Serie C1 e poi alla storica promozione in Serie B del 2006. Da quel momento il club ciociaro ha cambiato definitivamente dimensione. Nel campionato cadetto i giallazzurri hanno disputato quattordici stagioni, riuscendo nel tempo a costruire credibilità e continuità. Sono arrivate così quattro promozioni in Serie A: nel 2014-2015, nel 2017-2018, nel 2022-2023 e infine nel 2025-2026.

Il Benito Stirpe e il nuovo volto del Frosinone

Tra gli elementi che hanno accompagnato la crescita del club c’è anche il Benito Stirpe, stadio gestito direttamente dalla società. Una caratteristica rara nel calcio italiano, che ha contribuito a rafforzare il progetto sportivo e organizzativo del Frosinone.

Dopo l’addio allo storico Matusa nel 2017, il nuovo impianto è diventato il simbolo di una società moderna e sempre più strutturata. Qui il Frosinone ha costruito molte delle sue promozioni recenti e alcune delle pagine più importanti della propria storia sportiva.

Nella stagione 2025-2026 la squadra, affidata a Massimiliano Alvini, ha disputato un campionato di alto livello. Pur partendo con obiettivi legati alla salvezza, i giallazzurri hanno espresso un calcio convincente e valorizzato diversi giocatori, chiudendo al secondo posto in Serie B e conquistando il ritorno nella massima serie. Il nuovo campionato di Serie A rappresenta quindi un altro passaggio importante per una società che, negli ultimi anni, è riuscita a ritagliarsi uno spazio stabile nel calcio italiano.

Conclusione

Attraverso questa pagina, dunque, è possibile seguire tutte le news in tempo reale sul Frosinone Calcio, una squadra con una storia fatta di cadute, ricostruzioni e ripartenze continue. Dai primi passi del 1906 fino alle recenti promozioni in Serie A, il club ha attraversato epoche diverse mantenendo sempre un forte legame con la città e con la Ciociaria. Oggi il Frosinone si presenta come una realtà consolidata, capace di alternare valorizzazione dei giovani, organizzazione societaria e ambizioni sportive. Il ritorno in Serie A per la stagione 2026-2027 conferma il percorso di crescita di una squadra che, anno dopo anno, continua a rafforzare la propria presenza nel calcio nazionale. (La redazione)





