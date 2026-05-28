L’A.S.D. Sora Calcio 1907 rappresenta una delle realtà storiche del calcio laziale e del panorama sportivo della città di Sora. Il club, attualmente militante nel campionato di Serie D 2026-2027, continua a essere un punto di riferimento per la tifoseria bianconera e per il territorio.

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Fondata nei primi anni del Novecento, la società ha attraversato oltre un secolo di storia calcistica, caratterizzato da promozioni, rifondazioni, difficoltà economiche e ripartenze nei campionati dilettantistici e professionistici. Il club bianconero è stato protagonista di diverse stagioni tra Serie C1, Serie C2 e Serie D, mantenendo sempre un forte legame con la città e i propri sostenitori.

Dopo anni complessi e diverse ripartenze dai campionati regionali e dilettantistici, il Sora è riuscito a riconquistare la Serie D nella stagione 2022-2023, categoria dove attualmente milita, confermando la volontà di riportare stabilmente in alto una delle società storiche del calcio italiano.

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giovedì 28 maggio 2026

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Serie D: classifica, marcatori e incontri di calcio

Classifica Sora calcio (serie D)

Conclusione

La storia del Sora Calcio 1907 è segnata da continui momenti di rinascita, che hanno trasformato difficoltà sportive ed economiche in nuove opportunità di crescita e rilancio. Nel corso degli anni, tra cambi di proprietà, rifondazioni societarie e risultati sul campo, il club ha sempre mantenuto viva la propria identità e il forte legame con la città di Sora.

Il ritorno stabile in Serie D, categoria dove attualmente milita, rappresenta oggi il simbolo della resilienza della società bianconera e dell’impegno costante di dirigenti, tifosi e calciatori nel preservare una tradizione calcistica che affonda le sue radici nel 1907. (La redazione)