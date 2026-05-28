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Guerre e conflitti nel mondo: notizie e aggiornamenti in tempo reale

Segui gli aggiornamenti sui conflitti e le guerre in corso nel mondo. Notizie in tempo reale provenienti dal web per comprendere la realtà globale, con la speranza che le armi possano tacere e la pace prevalere ovunque sul pianeta.

Pubblicato da
REDAZIONE
28 Maggio 2026

Guerre e conflitti nel mondo

Questa pagina offre aggiornamenti costanti sui conflitti e le guerre in corso nel mondo. Con notizie in tempo reale provenienti dal web, raccontiamo gli eventi che plasmano la realtà internazionale, ovviamente sempre con la speranza che le armi possano finalmente tacere.

Notizie dal web in tempo reale

Guerre e conflitti nel mondo: news e aggiornamenti in tempo reale, nella speranza che ovunque possa finalmente trionfare la pace.

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  • Israele: Israele uccide il capo delle Brigate Ezzedine Al-Qassam, ala armata di Hamas, in attacco a Gaza
    Israele ha detto mercoledi di aver ucciso il nuovo capo dell’ala armata di Hamas a Gaza, Mohammed Odeh, dopo l’uccisione del suo predecessore all’inizio di questo mese malgrado un cessate il fuoco in corso. Dall’attacco di Hamas nell’Ottobre del 2023, Israele ha sistematicamente colpito i leaders del gruppo, sia a Gaza che in tutta la regione. [Leggi di più…]
  • Stati Uniti d'America: Gli USA lanciano nuovi attacchi sull'Iran, prendendo di mira siti missilistici e imbarcazioni
    Gli USA hanno detto di aver lanciato nuovi attacchi nel sud dell’Iran lunedi, prendendo di mira siti missilistici iraniani e imbarcazioni che tentavano di piazzare mine. Gli attacchi erano per “auto-difesa” e designati “per proteggere le nostre truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane”, ha detto in una dichiarazione il comando centrale USA. [Leggi di più…]
  • Ucraina: Almeno 2 morti e 83 feriti dopo che la Russia ha usato missili con capacità nucleare in massiccio attacco sull'Ucraina
    La Russia ha usato un potente missile ipersonico per effettuare un massiccio attacco domenica su Kiev, che ha ucciso almeno due persone, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il missile balistico Oreshnik usato nell’attacco ha capacità nucleare e il suo ultimo bombardamento ha segnato la terza volta che la Russia ha usato quell’arma nel corso di quattro anni di guerra. L’intenso assalto aereo, coinvolgendo sia attacchi con droni che con missili, è stato il più grande da quando la guerra è iniziata nel 2022. Ha lasciato edifici danneggiati in tutta la capitale ucraina, inclusi uffici governativi, edifici residenziali, un […]
  • Birmania-Myanmar: Il regime del Myanmar ricattura città strategica di Tonzang nello Stato Chin
    L’esercito del regime e truppe etniche alleate hanno ricatturato Tonzang, una città strategica nel nord dello Stato Chin situata sulla tortuosa strada di montagna che conduce al confine con l’India. L’Esercito Rivoluzionario Zomi (ZRA), un gruppo nazionalista etnico Zomi allineato con la giunta, ha detto che le sue forze hanno combattuto insieme all’esercito in una battaglia di tre giorni, con la ricattura finale di Tonzang questo martedi. [Leggi di più…]
  • Israele: Attacchi aerei israeliani sul Libano uccidono almeno 19 persone mentre gli scontri con Hezbollah continuano malgrado il cessate il fuococo
    Attacchi aerei israeliani sul sud del Libano martedi hanno ucciso almeno 19 persone, incluse quattro persone e tre bambini, ha detto il ministero della salute del Libano, si tratta dell’ultimo episodio di una serie di attacchi quasi quotidiani da entrambe le parti che non si sono interrotti nonostante il fragile cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. L’esercito israeliano non ha immediatamente commentato le vittime o gli specifici incidenti, ma ha detto che tra lunedi pomeriggio e martedi pomeriggio, ha preso di mira più di 25 siti delle infrastrutture di Hezbollah nel sud del Libano. [Leggi di più…]

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Guerre e conflitti nel mondo

Restare informati è il primo passo per comprendere il mondo che ci circonda. Pur descrivendo la durezza dei conflitti, questa pagina mantiene viva la speranza: che la violenza ceda il passo al dialogo e che la pace possa un giorno diventare la regola, non l’eccezione, su tutto il pianeta. (La redazione)

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