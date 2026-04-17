Record Store Day 2026: il vinile cresce in Italia

Il vinile continua a rafforzare la propria presenza nel mercato musicale italiano, sostenuto da un pubblico sempre più coinvolto e fedele. In occasione del Record Store Day 2026 di sabato 18 aprile emergono dati significativi che evidenziano una crescita costante e un cambiamento nelle abitudini di ascolto. Il ruolo dei superfan si conferma centrale, contribuendo in modo determinante allo sviluppo di un formato che da nicchia è diventato protagonista.

La crescita del vinile nel mercato italiano

I dati del Report FIMI 2026 indicano che nel 2025 il vinile ha generato 54,8 milioni di dollari di ricavi, registrando un aumento del +24% rispetto all’anno precedente. Questo risultato conferma una tendenza positiva e duratura, che riflette un interesse crescente verso il supporto fisico. Se si osserva il percorso storico, il cambiamento appare ancora più evidente: nel 2008, anno di nascita del Record Store Day, il vinile in Italia valeva appena 1,9 milioni di dollari. In poco più di quindici anni, il formato ha quindi registrato una crescita superiore al +2.780%, moltiplicando il proprio valore di quasi 29 volte. Di conseguenza, il vinile ha superato la dimensione di mercato di nicchia, affermandosi come elemento chiave del segmento fisico.

Il ruolo determinante dei superfan

Alla base di questa evoluzione si trova il contributo dei superfan, una fascia di pubblico che rappresenta il 12% dei consumatori italiani. Si tratta di utenti altamente coinvolti, che vivono la musica come parte della propria identità e delle relazioni sociali. Questa categoria sostiene attivamente il mercato, in particolare attraverso l’acquisto di edizioni speciali e prodotti da collezione. Inoltre, il loro comportamento incide direttamente sulla crescita dell’intero segmento fisico, che nel 2025 ha raggiunto 84,2 milioni di dollari, con un incremento del +21,9%. Pertanto, il vinile non è solo un formato di ascolto, ma anche un oggetto simbolico che rafforza il legame tra artista e pubblico.

Il valore culturale e l’esperienza del vinile

In questo contesto, il vinile si consolida come oggetto culturale ed esperienziale, capace di offrire un rapporto più diretto e tangibile con la musica. L’ascolto diventa così un momento più consapevole, che va oltre la semplice fruizione digitale. Allo stesso tempo, il Record Store Day rappresenta un’occasione significativa per valorizzare questa dimensione. L’evento mette in evidenza la centralità della musica fisica, mantenendo un equilibrio con la diffusione dello streaming e contribuendo alla costruzione di una comunità di appassionati sempre più coesa. Di conseguenza, il vinile continua a occupare uno spazio rilevante nel panorama musicale contemporaneo.

Record Store Day 2026

La crescita del vinile in Italia dimostra un cambiamento profondo nelle modalità di consumo musicale. Il contributo dei superfan, insieme al valore culturale del formato, sostiene un mercato in espansione che continua a evolversi. Il Record Store Day di sabato 18 aprile 2026 conferma questa tendenza, rafforzando il ruolo del vinile come elemento centrale nel rapporto tra musica e pubblico. (La redazione)