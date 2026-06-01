Il disco in evidenza: Yearnalism, 2026, Baby Rose

La cantante statunitense Baby Rose ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo album Yearnalism, previsto per il 10 luglio 2026 sotto etichetta Secretly Canadian. Il progetto rappresenta un nuovo capitolo nella sua evoluzione artistica all’interno della scena R&B contemporanea.

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Il percorso artistico e il debutto

Baby Rose ha debuttato nel 2019 con il progetto To Myself, che ha ottenuto un riscontro immediato da parte di artisti e figure del panorama musicale internazionale, tra cui SZA, J. Cole, James Blake, Kehlani e LeBron James. L’album ha ricevuto ampi consensi da testate internazionali come The New York Times, Pitchfork, Vogue, NPR, Rolling Stone e Billboard.

Riconoscimenti, collaborazioni e visibilità internazionale

Nel corso della sua carriera, Baby Rose ha consolidato la propria presenza nella scena musicale grazie a numerose collaborazioni e riconoscimenti. Ha ricevuto una nomination ai Grammy per il suo contributo a Revenge of the Dreamers III del collettivo Dreamville, ed è apparsa in progetti di artisti come Big KRIT e Matt Martians. Ha inoltre aperto i tour di Ari Lennox e Snoh Aalegra, mentre nel 2020 si è esibita al Late Show with Stephen Colbert, condotto da Stephen Colbert, con il brano Show You.

Evoluzione recente della carriera

Nel 2023 ha pubblicato l’album Through and Through, con la partecipazione di Smino e Georgia Anne Muldrow, seguito dal tour Through The Soul con Q. Nel 2024 è uscito il progetto collaborativo Slow Burn, realizzato con BADBADNOTGOOD, accompagnato da un tour con Vince Staples.

Cinema e nuove esperienze artistiche

Nel 2025 Baby Rose ha debuttato al cinema nel film prodotto da A24 Material Love, diretto da Celine Song. Nel progetto ha interpretato i brani I’ll Be Your Mirror e That’s All, inclusi nella colonna sonora ufficiale.

“YEARNALISM”: un nuovo capitolo

Il nuovo album Yearnalism è il suo terzo lavoro sulla lunga distanza e rappresenta un’evoluzione del percorso iniziato con i precedenti lavori. Il progetto continua a sviluppare un linguaggio musicale che intreccia soul, gospel, jazz, rock e R&B, con un approccio contemporaneo e personale. L’artista si ispira inoltre a figure storiche come Etta James, Nina Simone e Janis Joplin, mantenendo una cifra stilistica definita da un timbro vocale riconoscibile e da una forte componente emotiva e cinematica. Yearnalism si inserisce così come una nuova fase di crescita artistica per Baby Rose, in continuità con il suo percorso internazionale. (La redazione)