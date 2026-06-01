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Coppa del Mondo 2026 dall’11 giugno al 19 luglio. Risultati e dirette streaming dei mondiali di calcio • lunedì 1 giugno 2026

Coppa del Mondo FIFA 2026: risultati e diretta streaming all’11 giugno al 19 luglio: calendario, date, risultati, formazioni del torneo FIFA.

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REDAZIONE
1 Giugno 2026

Calcio

Il Campionato mondiale di calcio 2026 si svolgerà dall’11 giugno al 19 luglio 2026 e rappresenta una delle edizioni più articolate del torneo. L’evento coinvolgerà per la prima volta tre Paesi ospitanti: Canada, Messico e Stati Uniti d’America.


lunedì 1 giugno 2026

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Date e calendario

La competizione inizierà l’11 giugno 2026 e si concluderà il 19 luglio 2026, riportando il torneo nel tradizionale periodo estivo dopo l’edizione 2022 disputata tra novembre e dicembre.

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Sedi e Paesi ospitanti

Per la prima volta nella storia recente, il Mondiale si svolgerà in tre nazioni:

  • Canada (prima ospitalità assoluta)
  • Messico (terza volta ospitante)
  • Stati Uniti (seconda ospitalità)

Si tratta della seconda edizione con più Paesi organizzatori dopo quella del 2002.

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Formato del torneo

Il Mondiale 2026 segnerà l’ampliamento del numero di squadre partecipanti da 32 a 48 nazionali.

La struttura prevede:

  • 12 gruppi da 4 squadre
  • accesso alla fase a eliminazione diretta per prime e seconde classificate
  • qualificazione delle migliori otto terze
  • introduzione dei sedicesimi di finale
    In totale, il torneo comprenderà 104 partite.

Partecipanti e qualificazioni

Le tre nazionali dei Paesi ospitanti avranno la qualificazione automatica: Canada, Messico e Stati Uniti. L’espansione del formato consentirà la partecipazione complessiva di 48 squadre nazionali.

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Trasmissioni e copertura

L’evento sarà seguito attraverso dirette streaming e trasmissioni televisive internazionali, con aggiornamenti dei risultati disponibili in tempo reale su diverse piattaforme digitali.

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Le news dal web sui mondiali di calcio 2026

Ritorno al calendario estivo

Dopo la parentesi del 2022, i mondiali di calcio 2026 torna a svolgersi nel periodo tradizionale tra giugno e luglio, mantenendo la collocazione storica delle precedenti edizioni estive. (La redazione)

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✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 1 Giugno 2026

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