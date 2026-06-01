Coppa del Mondo FIFA 2026: risultati e diretta streaming all’11 giugno al 19 luglio: calendario, date, risultati, formazioni del torneo FIFA.
Il Campionato mondiale di calcio 2026 si svolgerà dall’11 giugno al 19 luglio 2026 e rappresenta una delle edizioni più articolate del torneo. L’evento coinvolgerà per la prima volta tre Paesi ospitanti: Canada, Messico e Stati Uniti d’America.
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La competizione inizierà l’11 giugno 2026 e si concluderà il 19 luglio 2026, riportando il torneo nel tradizionale periodo estivo dopo l’edizione 2022 disputata tra novembre e dicembre.
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Per la prima volta nella storia recente, il Mondiale si svolgerà in tre nazioni:
Si tratta della seconda edizione con più Paesi organizzatori dopo quella del 2002.
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Il Mondiale 2026 segnerà l’ampliamento del numero di squadre partecipanti da 32 a 48 nazionali.
La struttura prevede:
Le tre nazionali dei Paesi ospitanti avranno la qualificazione automatica: Canada, Messico e Stati Uniti. L’espansione del formato consentirà la partecipazione complessiva di 48 squadre nazionali.
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L’evento sarà seguito attraverso dirette streaming e trasmissioni televisive internazionali, con aggiornamenti dei risultati disponibili in tempo reale su diverse piattaforme digitali.
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Dopo la parentesi del 2022, i mondiali di calcio 2026 torna a svolgersi nel periodo tradizionale tra giugno e luglio, mantenendo la collocazione storica delle precedenti edizioni estive. (La redazione)
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