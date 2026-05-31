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Musicletter Radio, la musica che ci piace

Una playlist di canzoni disponibili gratuitamente in streaming su SoundCloud attraverso il player Musicletter Radio, pensato per offrire un ascolto semplice e immediato. Non ci resta che augurarti buon ascolto.

Pubblicato da
REDAZIONE
31 Maggio 2026

Radio

Abbiamo reso disponibile sul nostro sito una playlist di canzoni accessibile gratuitamente in streaming tramite SoundCloud. La selezione organizzata mediante un player che abbiamo denominato Musicletter Radio.

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La playlist su SoundCloud

La raccolta musicale è fruibile in modalità di streaming gratuito tramite SoundCloud. Si tratta di una nostra selezione di brani, esterna a questo sito, resa disponibile dalla piattaforma in questione senza costi per l’ascolto (almeno finora). Elemento centrale dell’iniziativa è la possibilità di accesso immediato ai contenuti musicali, senza necessità di ulteriori passaggi o sottoscrizioni. Dopo l’accesso iniziale, la playlist parte in automatico con la possibilità di mettere in pausa il brano o di passare a quello successivo, così come a quello precedente.

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Musicletter Radio

La selezione dei brani è gestita attraverso un player chiamato Musicletter Radio, utilizzato come strumento per organizzare e rendere fruibile la playlist. Il sistema consente la riproduzione dei contenuti direttamente dalla piattaforma di streaming SoundCloud, mantenendo una struttura semplice e lineare.

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Modalità di ascolto

L’ascolto avviene in streaming gratuito attraverso SoundCloud. La playlist è stata selezionata per essere resa disponibile in un contesto di fruizione immediata. Non sono indicate ulteriori informazioni oltre alla selezione dei brani e alla loro disponibilità online tramite SoundCloud.

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Play the radio

La playlist rappresenta una proposta di ascolto musicale accessibile in streaming. L’iniziativa si basa sull’utilizzo di SoundCloud e sul player Musicletter Radio per la gestione dei contenuti. Buon ascolto. (La redazione)

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✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 31 Maggio 2026

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31 Maggio 2026

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