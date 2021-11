Avril Lavigne. Bite Me è il nuovo singolo della cantante canadese.

La cantautrice canadese Avril Lavigne dopo due anni torna con un nuovo singolo dal titolo Bite Me, debuttando per la DTA Records di Travis Barker.

Ho sempre ammirato Travis e la sua musica. La prima volta che abbiamo lavorato insieme è stato 15 anni fa per il mio album The Best Damn Thint e sono veramente fiera del producer che è diventato oggi. Trascorriamo tantissimo tempo a scrivere canzoni e a lavorare all’album e, firmando per la DTA, mi è sembrato di aver trovato una nuova casa sia per me che per la mia nuova musica. Travis capisce perfettamente la mia visione artistica e creativa e i miei obiettivi a questo punto della mia carriera. Sono entusiasta di pubblicare Bite Me. È un inno alla conoscenza del proprio valore, su ciò che si merita e sul non dare una seconda possibilità a chi non se la merita.

Avril Lavigne