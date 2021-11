L’album di debutto dei Silk Sonic di Anderson .Paak e Bruno Mars

2 Minuti

An Evening With Silk Sonic è l’album di debutto dei Silk Sonic, formazione composta da Bruno Mars e Anderson.Paak.

L’idea della collaborazione è iniziata nel 2017 quando Anderson .Paak e Bruno Mars sono andati in tour insieme per le date europee del 24K Magic World Tour. Una jam session notturna sulla strada ha scatenato subito la chimica tra di loro. Poco prima che il mondo entrasse in quarantena, Bruno ha chiamato Anderson: “Ricordi quell’idea che abbiamo avuto nel 2017? Facciamola”.

Una sessione in studio si è trasformata in una collaborazione di mesi, culminata nella “setlist of doom”. Il leggendario Bootsy Collins, bassista statunitense diventato un vera e propria leggenda vivente della musica funk, ha battezzato Silk Sonic ed è arrivato come “ospite speciale” per An Evening With Silk Sonic,

I Silk Sonic sono nati il 5 marzo 2021 e An Evening With Silk Sonic è il loro album di debutto uscito oggi, 12 novembre 2021, per Aftermath.

Un album nato durante la pandemia che ha la volontà per gli stessi autori di portare vibrazioni di benessere, di allontanarsi da temi pesanti e di portare gioia alle persone che lo ascoltano usando i suoni e le ambientazioni propri degli anni 60 e 70. È la manifestazione di una profonda amicizia, è la ricerca dell’album perfetto. (La redazione)

