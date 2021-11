Beach House. Ascolta i primi brani che anticipano l’ottavo album di Victoria Legrand e Alex Scally.

1 Minuto

126 Parole

Listen to this article Listen to this article

Once Twice Melody è l’ottavo album in studio del duo di Baltimora Beach House. Si tratta di un doppio album con 18 brani dagli stili e dalle strutture diverse.

Canzoni senza batteria, canzoni incentrate sulla chitarra acustica, così come canzoni elettroniche senza chitarra e con melodie ripetitive o costruite attorno a una sezione di archi.

Tuttavia, al di là delle nuove sonorità, in gran parte delle composizioni di Once Twice Melody rimangono ben presenti drum machine e tastiere tipici dei Beach House di Victoria Legrand e Alex Scally.

La scrittura e la registrazione di Once Twice Melody sono iniziate nel 2018 e sono state completate nel luglio del 2021. L’album, in uscita il 18 febbraio 2022, è il primo prodotto interamente dalla band. (La redazione)

FEEDBACK, SEGNALAZIONI, MESSAGGI... ISCRIZIONE NEWSLETTER SUPPORTACI CON UNA PICCOLA DONAZIONE COLLABORA CON NOI PROMUOVITI SU MUSICLETTER.IT Pubblicità

CERCA E ACQUISTA IL TUO PRODOTTO SU AMAZON