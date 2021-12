Addio a Michael Nesmith dei Monkees

1 Minuto

100 Parole

Ieri, 10 dicembre 2021, è morto nella sua casa in California per problemi cardiaci Michael Nesmith, già membro della storica formazione pop rock americana The Monkees.

Con infinito amore annunciamo che Michael Nesmith è morto questa mattina nella sua casa, circondato dalla famiglia, pacificamente e per cause naturali. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento e vi ringraziamo per l’amore e la luce che tutti voi avete mostrato a lui e a noi. Nota stampa della famiglia (Fonte: RS del 10.12.2021)

Michael Nesmith, chitarrista e cantante dei Monkees, aveva 78 anni. (La redazione)