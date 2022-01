Mitski con l’album del 2022 «Laurel Hell». Ascolta il nuovo singolo «Love me more»

1 Minuto

L’artista statunitense di origine giapponese Mitski è stata la grande sorpresa del 2018 con l’album Be The Cowboy, votato disco dell’anno da Pitchfork e tra i migliori da parte Billboard, Consequence of Sound, Guardian, NY Times, New Yorker, Rolling Stone e altri importanti media di caratura internazionale.

A oggi Mitsuki Francis Laycock, così all’anagrafe, ha pubblicato 5 album che hanno riscosso un ottimo riscontro di critica e pubblico, portandola a suonare ovunque e a costruirsi un’estesa fan base.

Laurel Hell è il nuovo, sesto disco della musicista nippo-americana, prodotto da Patrick Hyland e in arrivo il 4 febbraio 2022 per Dead Oceans. Un album che consolida la reputazione di Mitski come artista di punta della nuova scena indipendente americana.

Mitski ha completato la scrittura della maggiori parte dei nuovi brani prima del 2018 e ultimato il missaggio a maggio del 2021. Si tratta dunque de suo lavoro che ha richiesto più tempo per la scrittura e la produzione.

Love me more è il nuovo singolo estratto da Laurel Hell. Il video del brano è stato diretto da Christopher Good. (La redazione)