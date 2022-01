Avril Lavigne. Settimo album e nuovo tour mondiale

1 Minuto

87 Parole

Il 25 febbraio 2022 sarà pubblicato da DTA Records Love Sux, il settimo album in studio della cantautrice, musicista e attrice canadese Avril Lavigne.

L’annuncio arriva in concomitanza con l’uscita del nuovo singolo Love It When You Hate Me che vede la partecipazione di Blackbear.

Il prossimo mese Avril Lavigne. partirà per il tour mondiale che farà tappa in Europa, UK e Canada. (La redazione)

CONCERTI IN PROGRAMMA DI AVRIL LAVIGNE