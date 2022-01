Mark Zuckerberg annuncia RSC, il supercomputer più veloce al mondo

Secondo quanto dichiarato da Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Facebook (ora Meta), il team della società di cui è amministratore ha creato Research SuperCluster (in sigla RSC), ovvero il supercomputer più veloce al mondo.

Meta ha sviluppato quello che riteniamo sia il supercomputer più veloce del mondo. Si chiama RSC, Research SuperCluster. Le esperienze che stiamo costruendo per il Metaverso richiedono un’enorme potenza di calcolo (quintilioni di operazioni al secondo!) e RSC consentirà nuovi modelli di intelligenza artificiale in grado di imparare da trilioni di esempi, comprendere centinaia di linguaggi e altro ancora. Congratulazioni al team per la creazione di RSC!