Il tour degli Idles. I concerti della band britannica

1 Minuto

101 Parole

Gli Idles sono una delle band contemporanee più acclamate della scena punk internazionale.

Con finora quattro album all’attivo (Brutalism, Joy as an Act of Resistance, Ultra Mono e Crawler), la band post-punk di Bristol annuncia un nuovo tour che toccherà anche nel nostro Paese.

Ecco i concerti in programma in Italia: il 14 luglio al Carroponte di Milano, il 15 luglio al Parklife Festival di Padova, il 16 luglio agli Strange Days di Roma e il 17 luglio 2022 a Cinzella Festival di Grottaglie, in provincia di Taranto. (La redazione)