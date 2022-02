The Weeknd con «Save Your Tears» vince l’IFPI Global Digital Single Award 2021

1 Minuto

235 Parole

IFPI, l’organizzazione che rappresenta l’industria discografica globale, annuncia oggi che è Save Your Tears di The Weeknd a conquistare il Global Digital Single Award del 2021: dopo aver vinto il medesimo premio l’anno precedente con Blinding Lights, l’artista canadese segna un record assoluto nella chart IFPI.

Il premio IFPI è comprensivo delle performance mondiali di tutti i formati digitali – dal download allo streaming, sia paid sia ad-supported.

Dopo i successi Heartless, In Your Eyes e Blinding Lights, Save Your Tears è il quarto singolo pubblicato dal quarto album in studio After Hours. Il brano ha raggiunto la vetta delle classifiche di tutto il mondo e, aiutato dalla release della versione remix featuring Ariana Grande, ha raggiunto il numero 1 negli Stati Uniti nel maggio 2021.

Top 10 Global Digital Single Chart 2021

The Weeknd. Save your tears The Kid Laroi, Justin Bieber. STAY Dua Lipa. Levitating BTS. Butter Olivia Rodrigo. drivers license Justin Bieber feat. Daniel Ceasar, Giveon. Peaches The Weeknd. Blinding Lights Olivia Rodrigo. good 4 u Lil Nas X. MONTERO (Call me by your name) Ed Sheeran. Bad Habits

Nel complesso, Save Your Tears di The Weeknd è stato un pilastro delle classifiche globali per tutto il 2021 ed è stato certificato platino in 14 mercati e in tre continenti. (La redazione)