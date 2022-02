Stella Diana. «Nothing to Expect» è il nuovo album della band di Napoli

1 Minuto

186 Parole

Si intitolata Nothing to Expect il nuovo album degli Stella Diana, formazione indie rock nata a Napoli nel 1998 per iniziativa di Dario Torre (voce e chitarre) e Giacomo Salzano (basso) al quale poi si è aggiunto Giulio Grasso (batteria).

Ecco come la band di Napoli descrive la nuova fatica discografica.

In questo nuovo album abbiamo provato a creare la colonna sonora di qualcosa che finisce, qualcosa che non può esserci mai più. L’aria che si respira è qualcosa di definitivo, qualcosa che mette la parola fine a tutto. Il suono è scuro, sinistro, evocativo e compresso, molto compresso. Il primo singolo, Sleepless girl rappresenta assolutamente questa atmosfera. Il mood è rarefatto e pieno di riverbero. Stella Diana

Come il precedente album 57 anche Nothing to Expect, pubblicato il 22 febbraio 2022 su Vipchoyo e A State of Flux Records, è un disco che si muove con equilibrio e discrezione tra new wave, post-punk e shoegaze. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA