Kevin Morby. «This is a Photograph» è il settimo album del musicista statunitense

This Is a Photograph è il titolo del nuovo album del musicista e cantautore statunitense Kevin Morby, ormai uno dei maggiori songwriter indipendenti della sua generazione, capace di coniugare in modo sublime folk, blues e rock.

Dopo il grande successo degli ultimi lavori e di Sundowner del 2020 Kevin Morby torna con il settimo album in studio che si preannuncia il migliore della sua carriera.

This Is a Photograph sarà pubblicato il 13 maggio 2022 per Dead Oceans ed è anticipato dal singolo che dà il titolo al disco.

Kevin Morby sarà in Italia a luglio per due concerti, rispettivamente a Bologna, il 3 luglio al Covo Summer, e Terni, il 4 luglio 2022 al Anfiteatro Romano. (La redazione)

