Unik Ubik. Il terzo album del quartetto franco-belga

Gli Unik Ubik sono un quartetto franco-belga dall’attitudine festosa, umoristica e trasgressiva. Una formazione che unisce psichedelia, sperimentazione, punk e jazz e che torna sulla scena musicale indipendente e alternativa con questo nuovo lavoro discografico dal titolo I’m not feng shui.

Si tratta del terzo album della band di Tournai/Lille che include 11 tracce, compresa una cover dei Tuxedomoon e una collaborazione con G.W. Sok, storico cantante degli Ex.

Pubblicato il 28 gennaio 2022, I’m not feng shui è in streaming via Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA