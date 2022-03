«Dream in Color», il nuovo singolo dei Cazale. Guarda il videoclip 

1 Minuto

154 Parole

Dream in color è il nuovo singolo dei romagnoli Cazale, affascinante quartetto di musica strumentale in bilico tra jazz, post-rock e suggestioni cinematiche.

Il progetto nasce nel 2018 da un’idea del sassofonista Paolo Gradari (Amycanbe, 64 Slices of American Cheese), contestualmente all’uscita del primo EP This is This, un omaggio a cuore aperto al grande attore hollywoodiano John Cazale.

Il brano anticipa il primo album della band, in uscita dopo l’estate 2021, per la label Open Productions, ed è accompagnato da un videoclip realizzato dallo stesso Paolo Gradari, montando filmati di repertorio provenienti dall’archivio della città di Vancouver, per cominciare a focalizzare l’attenzione su quelli che saranno i temi principali del disco: il passato, la memoria, gli affetti familiari.

Dream in color fotografa alla perfezione l’attuale sentiero musicale intrapreso dal quartetto cesenate. Lasciatevi incuriosire dal sound sognante e raffinatissimo dei Cazale e buon viaggio! (La redazione)