Stand Up for Ukraine. La raccolta fondi per l’Ucraina

Si intitola Stand Up for Ukraine la raccolta di fondi per la popolazione ucraina al quale sino sono uniti tantissimi artisti, atleti, attori e creativi di tutto al mondo.

Una raccolta per difendere l’Ucraina attraverso la raccolta di aiuti umanitari.

La campagna Stand Up for Ukraine, lanciata dal presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen e dal primo ministro canadese Trudeau, è coordinata da Global Citizen con lo scopo di aiutare i profughi ucraini. (La redazione)