Marco Ancona e Francesca Romana con il nuovo singolo «La rivoluzione»

La rivoluzione è il nuovo singolo del musicista e cantante salentino Marco Ancona, un brano scritto e interpretato insieme alla cantautrice Francesca Romana Perrotta.

Con questa power ballad Marco Ancona prosegue il suo coerente percorso artistico, continuando la sua personale ricerca sonora supportata da testi dal carattere visionario, che lo hanno costantemente contraddistinto nei suoi lavori precedenti.

La regia del videoclip ufficiale abbinato al pezzo è affidata ancora una volta al regista pugliese Piernicola Mele, che ha firmato anche il video del singolo Per le strade di nessuno del 2018.

C’è l’attesa che accada qualcosa che rivoluzioni lo status quo di una storia, non necessariamente d’amore. In un silenzio appassionato qualcuno aspetta che l’altro si muova, che rompa gli argini e dia il via alla necessaria rivoluzione. Fuori dagli schemi, dalle regole, dagli argini delle convenzioni sociali.

Marco Ancona