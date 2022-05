Il tour di Iosonouncane. Concerti

2 Minuti

Si è concluso il 23 aprile 2022 il tour teatrale di Ira durante il quale Iosonouncane (pseudonimo di Jacopo Incani) ha eseguito integralmente, assieme ai musicisti con cui l’ha registrato, le 17 tracce che compongono l’album uscito il 14 maggio 2021.

Tutte le date hanno registrato il sold out: dall’Auditorium San Domenico di Foligno all’Auditorium Parco della Musica di Roma, dal Teatro Duse di Bologna all’Auditorium Verdi di Milano, per arrivare alle OGR di Torino, passando per Napoli (Teatro Bellini) e Mestre (Teatro Toniolo).

Più di 7000 spettatori hanno potuto riascoltare Ira dal vivo e constatare come al centro dello spettacolo ci fossero tutti e sette i musicisti e l’opera stessa, per uno sforzo collettivo, ripagato, ogni singola sera, da applausi scroscianti.

Sul palco la potenza percussiva di Maria Giulia Degli Amori e Simone Cavina, l’elettronica le tastiere e i sintetizzatori affidati ad Amedeo Perri, Francesco Bolognini, Simona Norato e Serena Locci, tutti guidati da Iosonouncane che oltre all’elettronica ha imbracciato nuovamente la chitarra elettrica.

Il tour estivo del 2022 (un ultimo tour estivo prima di una pausa) ripartirà da questa formazione e dall’esperienza del tour teatrale per espandere il suono verso repertori e canzoni diverse.

29.05 Segrate (MI) – MI AMI Festival

03.06 Barcellona – Primavera Sound

10.06 Bologna – Express Festival / Arena Puccini

11.06 Prato – Off Tune Festival

01.07 Siracusa – Maniace Summer Fest

31.07 Bauladu (OR) – Dromos Festival

05.08 Arezzo – Fortezza Medicea

16.09 Roma – Spring Attitude Festival

Un tour che si annuncia potente, catartico, autorevole. (La redazione)