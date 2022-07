Era il 26 agosto 1972 quando la presentatrice Rosanna Vaudetti annunciò la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Monaco con la prima trasmissione TV a colori in Italia.

Un passaggio epocale che segnò il passaggio dal mondo dei sogni a quello reale, così come dice la stessa Vaudetti:

A partire da oggi il vestito che quel indossò Rosanna Vaudetti entra a far parte del museo della Radio e della Televisione della Rai di Torino.

Bisogna aggiungere che, dopo quella prima sperimentazione a colori, la tv italiana continuò a trasmettere in bianco e nero fino al 1976. (La redazione)

