10 canzoni dell’estate 2022

Il cielo e il mare sono una tavola blu, il sole splende alto e il caldo si fa sentire, eccome se si fa sentire, con temperature che toccano anche i 40 gradi.

È tempo di vacanze e di ferie, insomma, ma soprattutto di relax.

Mare o montagna che sia, l’importante è staccare la spina a suon di buona musica.

È arrivato dunque il momento di ascoltare dieci canzoni del 2022 che possano accompagnare la vostra estate con leggerezza e trasporto. Buon ascolto. (La redazione)

La playlist brano per brano

Il volo by Capinera

Bar Mediterraneo by Nu Genea

Rent Free by Tanika Charles

Blood by Juanita Euka

Se Prendiò by Amaru Tribe

Ya no estoy aquí by Helado Negro

B-Side by Khruangbin + Leon Bridges

W 6th St. Nights by Walter Sunrise

Yellow by Emma-Jean Thackray

Wish Wish by Seoul Magic Club