Tennyson, musica pop per disadattati.

Dopo diversi singoli e EP, il musicista canadese Luke Pretty (alias Tennyson) torna sulla scena con il suo primo lavoro discografico sulla distanza dal titolo Rot.

Pubblicato il 18 febbraio 2022 su Counter Records, con queste 12 nuove tracce Pretty perfeziona il proprio sound mettendo a fuoco i suoi ritmi turbolenti e le sue trovate avvincenti e accattivanti.

Rot è primo disco in cui Tennyson presta la sua voce a quasi tutte le canzoni, a eccezione di Slow Dance che vede la partecipazione di Rae Morris.

Scritto durante un periodo di angoscia, Rot è il diario musicale di un giovane artista in fuga da affanni e problemi quotidiani, che tuttavia trova conforto nella scrittura delle canzoni.

Il peso emotivo e il tono drammatico sono dunque gli elementi distintivi e trainanti di Tennyson, che fanno di Rot un album pop per disadattati.(La redazione)

