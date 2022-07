«Aritmia» è il nuovo singolo degli Spicy Knots

A cinque mesi dal precedente singolo Elizabeth, tornano ad affacciarsi sulle scene i romagnoli Spicy Knots, giovane e promettente power trio composto da Niccolò Leone (chitarra e voce), Alberto Bartoli (basso e cori) e Andrea D’Angeli (batteria).

Aritmia è il nuovo singolo estivo della band, cantato rigorosamente in italiano e pubblicato il 20 luglio 2022. Un brano autoprodotto dalle ispirazioni schizofreniche, dai ritmi punk martellanti e dalle atmosfere che oscillano tra shoegaze e vaporwave, con un testo tutto da urlare mentre si aspetta.

Aritmia è stato registrato, mixato e masterizzato dall’ottimo Simone Sartini in quel di Rimini. Lasciatevi travolgere dall’indie rock nostalgico, melodico e viscerale degli Spicy Knots. Guarda il video di Aritmia su YouTube. (La redazione)

