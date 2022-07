Ypsigrock 2022 dal 4 al 7 agosto. Il cartellone definitivo

4 Minuti

Esclusività, ricercatezza, debutti, prime assolute ed esibizioni uniche in Italia. C’è tutto questo nella lineup di Ypsigrock, il primo boutique festival italiano che dal 4 al 7 agosto 2022 celebrerà il suo 25esimo compleanno. Goat Girl, Alyona Alyona e Denise Chaila, tutte in esclusiva e al debutto in Italia, sono le ultime band che completano il cast di un’edizione storica, che segna il ritorno alla normalità dopo la versione Tiny but needed dello scorso anno.

Dopo il successo dello scorso anno, la direzione artistica di Ypsigrock conferma anche per questa edizione il format “The Sound of This Place”, la residenza artistica internazionale che nelle prossime settimane vedrà alcuni artisti internazionali lavorare insieme per dare vita a un’opera artistica che verrà presentata in prima assoluta durante il festival con un esclusivo show collettivo che coinvolgerà tutti i partecipanti alla residenza artistica.

Gli artisti che prenderanno parte a “The Sound of This Place 2022” saranno: Giulio Fonseca (Italia) aka Go Dugong, produttore, DJ e musicista di base a Milano, la visual artist Ionee Waterhouse (USA), Jack Wolter (GB) e Lily Wolter (GB), fondatori, cantanti e songwriter del progetto musicale Penelope Isles, a cui si aggiunge Joe Taylor (GB), batterista della band. Organizzata e prodotta dall’Associazione Culturale Glenn Gould, la residenza artistica “The Sound of This Place 2022” anche per la sua seconda edizione vanta prestigiosi partner culturali internazionali tra cui il British Council (Gran Bretagna), la Farm Cultural Park di Favara (Italia), il Museo Civico di Castelbuono (Italia) e la celebre etichetta indipendente Bella Union (Gran Bretagna), che come Ypsigrock quest’anno celebrerà il suo 25 anniversario. Questo doppio compleanno è alla base di “Festa Bellissima” una collaborazione esclusiva che porterà sui palchi di Ypsi alcuni artisti del catalogo di Bella Union, tra cui The Flaming Lips, Penelope Isles, C Duncan e tanto altro che sarà svelato durante i giorni del festival.

The Tangram, Bark Bark Disco, Ceneri, Brunacci, IRuna e Linbo sono invece i finalisti della talent competition “Avanti il Prossimo…2022”, selezionati dalla giuria interna tra gli oltre 250 progetti che hanno partecipato alla call. Il format anche quest’anno godrà del sostegno del Nuovo IMAIE, che ha messo a disposizione un premio del valore di 10.000€ da investire nell’organizzazione di un tour. A giudicare le esibizioni live delle band sarà una giuria di qualità che, come previsto dalla seconda fase del contest, avrà il compito di selezionare il progetto vincitore assoluto.

Ypsigrock 2022 sarà infatti un evento speciale che festeggerà i primi 25 anni di storia di un festival che, edizione dopo edizione, attraverso alcune significative scelte artistiche e di immagine, si è ritagliato uno spazio considerevole tra gli eventi più importanti e attesi del vecchio continente per la sua originale ed eccentrica capacità di innescare un’empatia intima e unica tra gli artisti e il pubblico che va in scena scoprono un angolo imprevedibile e inaspettato di Sicilia, lontano dei soliti cliché e più incline ai modelli culturali internazionali. Anche per questa edizione, inoltre sono inseriti in line up artisti del progetto ESNS Exchange (ex ETEP), il programma europeo ufficiale di scambio di talenti musicali, introdotto nel 2003 per favorire la circolazione dei talenti europei all’interno di un network di festival estivi, di cui Ypsigrock fa parte da diversi anni.

Con gli annunci di oggi, la direzione artistica inserisce gli ultimi tasselli nel mosaico della line up giornaliera. Per festeggiare la sua 25esima edizione, il sipario su Ypsigrock si alzerà giovedì 4 agosto con i primi act. Si inizierà con Manuel Agnelli, The Sound of This Place 2022 e 4B2M. Venerdì 5 agosto sugli stage del boutique festival dell’estate italianasaliranno The Flaming Lips, Yard Act, Penelope Isles, Lowly, C Duncan, Brunacci e Iruna. Si proseguirà sabato 6 agosto con 2MANYDJS (ive), Self Esteem, Pillow Queens, Natalie Bergman, Denise Chaila, Ceneri e Linbomentredomenica 7 agosto la scena sarà per DIIV, Nation Of Language, Anna B Savage, Bark Bark Disco e The Tangram.

LINEUP GIORNALIERA

Giovedì 4 agosto 2022

MANUEL AGNELLI / THE SOUND OF THIS PLACE 2022 (Esibizione in Prima Assoluta frutto di una residenza artistica internazionale, con: GIULIO FONSECA — GO DUGONG / IONEE WATERHOUSE / JACK WOLTER, LILY WOLTER, JOE TAYLOR — PENELOPE ISLES) / 4B2M

Venerdì 5 agosto 2022

THE FLAMING LIPS / YARD ACT / PENELOPE ISLES / LOWLY / C DUNCAN / BRUNACCI / IRUNA

Sabato 6 agosto 2022

2MANYDJS (live) / SELF ESTEEM / PILLOW QUEENS / NATALIE BERGMAN / DENISE CHAILA / CENERI / LINBO

Domenica 7 agosto 2022

DIIV / GOAT GIRL / NATION OF LANGUAGE / ALYONA ALYONA / ANNA B SAVAGE / BARK BARK DISCO / THE TANGRAM