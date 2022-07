The Mountain Goats con il nuovo album «Bleed Out»

2 Minuti

229 Parole

Il 19 agosto 2022 sarà pubblicata per Merge Records Bleed Out, il ventunesimo album in studio dei Mountain Goats, seguito dell’ottimo successo degli ultimi due dischi Getting Into Knives (2020) e Dark In Here (2021).

Ecco cosa dice John Darnielle dei Mountain Goats:

Mi è venuta l’idea di scrivere un gruppo di canzoni che fossero mini-film d’azione uptempo. Trame, personaggi, rapine, ostaggi, ragazzate discutibili, auto in fuga, tutta quella roba lì. Il pedale del gas era incollato al pavimento, tranne che per la title track allacciate le cinture. Ci siamo nascosti nei boschi di Chapel Hill e abbiamo fatto questo album senza che nessuno lo sapesse, come soldati in incognito. È stato piuttosto difficile tenerlo nascosto, ma siamo davvero orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto. John Darnielle

John ha poi aggiunto che il processo di realizzazione del nuovo album è simile a quello che i Mountain Goats facevano agli inizi.

Il nuovo album della mitica band indie rock californiana guidata è stato prodotto dalla talentuosa leader dei Bully, Alicia Bognanno, e trae ispirazione per i testi, la musica e la bellissima copertina dai film di genere, in particolare gli action e i polizieschi, degli anni ’70. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA