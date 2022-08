«The Alchemist’s Euphoria» è il nuovo album dei Kasabian

1 Minuto

Esce oggi, venerdì 12 agosto 2022, The Alchemist’s Euphoria, l’attesissimo nuovo album della band indie rock britannica Kasabian.

Pubblicato dopo 5 anni dall’ultimo album di inediti, The Alchemist’s Euphoria è il nuovo disco più audace del gruppo inglese, per l’occasione, spinge un po’ più in là i propri limiti e la propria ambizione artistica.

The Alchemist’s Euphoria è un album dal sound moderno e pop che rivela il nuovo volto dei Kasabian. Nessuna canzone sul lockdown, nessun testo sulla storia della band ma uno storytelling che segue il viaggio della figura dell’alchimista.

Come lascia intuire il titolo del disco, che vuole celebrare intrinsecamente la gioia della creazione, The Alchemist’s Euphoria sprizza una forte energia creativa.

I Kasabian sono Serge Pizzorno, il bassista Chris Edwards, il batterista Ian Matthews e il chitarrista Tim Carter. Il gruppo sarà dal vivo in Italia il 16 ottobre 2022 all’Alcatraz di Milano. (La redazione)