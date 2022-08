I migliori album dal 2005 al 2021. Un disco per ogni anno

Come probabilmente molti di voi sapranno, a partire dal 2005 – anno di fondazione del nostro blog – scegliamo la migliore produzione discografica pubblicata durante i dodici mesi.

Una scelta quasi sempre immediata che avviene, più o meno, allo scadere di ogni anno.

Dunque, aspettando la fine del 2022 e il relativo disco dell’anno, ne approfittiamo per ricordarvi quali sono stati finora, per noi, i migliori album dal 2005 al 2021. (La redazione)

EELS

Blinking Lights and other Revelations

Vagrant Records

JOANNA NEWSOM

Ys

Drag City

RADIOHEAD

In Rainbows

Autoprodotto

PORTISHEAD

Third

Island

WILCO

(The album)

Nonesuch

ARCADE FIRE

The Suburbs

Merge Records

PJ HARVEY

Let England Shake

Island Records

BILL FAY

Life is People

Dead Oceans

BILL CALLAHAN

Dream River

Drag City

THE WAR ON DRUGS

Lost in the Dream

Secretly Canadian

SUFJAN STEVENS

Carrie & Lowell

Asthmatic Kitty

NICK CAVE & THE BAD SEEDS

Skeleton Tree

Bad Seed

LCD SOUNDSYSTEM

American Dream

DFA

YOUNG FATHERS

Cocoa Sugar

Ninja Tune

VINICIO CAPOSSELA

Ballate per uomini e bestie

La Cùpa

BILLY NOMATES

S.T.

Invada Records

NALA SINEPHRO

Space 1.8

Warp Records

