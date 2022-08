Il dream pop della chicagoana Claudia Ferme (aka Claude)

Dopo l’EP del 2021 dal titolo Enactor, esce oggi, 12 agosto 2022, A Lot’s Gonna Change, il primo lavoro sulla lunga distanza della cantautrice di Chicago Claudia Ferme alias Claude.

Un album di debutto che ha richiesto un po’ di tempo, con canzoncine dream pop buttate giù nel 2021 ma che ha perfezionato lentamente con uno stile cristallino fatto di suoni e melodie avvolgenti e testi mai banali.

Un disco evocativo e riconoscibile che descrive i picchi e le insidie ​​della prima età adulta, ma che tuttavia custodisce speranza e persino il senso dell’umorismo. Difficilmente le sofferenze e le difficoltà della crescita suonano così dolci e trascinanti. (La redazione)

