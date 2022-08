The Admier, il nuovo album dei Black Light White Light

1 Minuto

Black Light White Light è il progetto musicale del cantautore danese/svedese Martin Ejlertsen di stanza a Malmö.

Dopo una pausa di quattro anni dall’acclamato Horizons, la band indie cosmic rock di Ejlertsen torna con un nuovo album dal titolo The Admier, la cui uscita è prevista per il 26 agosto 2022.

Anticipato da tre singoli, The Admier si preannuncia come un disco che si muove tra rock psichedelico, pop cosmico e ballate guidate dal pianoforte con melodie vaganti, strati di tastiere, chitarre delay sfrigolanti e manipolazioni dagli effetti inebrianti.

Il disco vede la partecipazione della cantante francese Claire Tillier in B.L.W.L. e Davide Rossi (Coldplay, The Verve, Goldfrapp) che suona in Beautiful Boy. (La redazione)

