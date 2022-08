5 curiosità interessanti sulla Lotteria Italia

3 Minuti

502 Parole

La Lotteria Italia vanta una tradizione che possiamo definire ormai storica nel nostro Paese: è uno dei giochi di sorte dalle origini più antiche e anche quello maggiormente popolare tra gli italiani. A partecipare alla Lotteria Italia, infatti, non sono solamente gli appassionati, ma anche tantissime persone che si limitano a tentare la fortuna una volta all’anno, proprio in questa occasione speciale. Scopriamo però qualche curiosità interessante sulla Lotteria Italia, che in pochi conoscono.

#1 I numeri sui biglietti venduti nel 2021

Lo scorso anno si è parlato spesso di record di biglietti venduti , perché effettivamente nel 2021 ne sono stati acquistati 6.359.771 ed è stato quindi registrato un aumento del 38,9% rispetto al 2020. Parlare di record tuttavia non è proprio corretto, anche perché è doveroso tenere in considerazione le restrizioni dovute alla pandemia che hanno inferto un duro colpo all’intero settore del gioco nel 2020. Se andiamo a vedere qual è stato il numero di biglietti della Lotteria Italia venduti nel 2019, ad esempio, possiamo notare che in quell’anno sono stati venduti più biglietti, con 6,7 milioni di tagliandi staccati.

#2 Molti italiani dimenticano di riscuotere il premio

Un dato decisamente curioso è quello relativo alle vincite che non sono mai state reclamate e riscosse da parte degli italiani. Sono infatti stati moltissimi coloro che, negli ultimi anni, hanno acquistato dei biglietti della Lotteria Italia ma non hanno poi provveduto ad incassare la vincita. Dal 2002 ad oggi e dunque negli ultimi 20 anni è stato raggiunto un totale di ben 30.000.000€ di premi mai riscossi dagli italiani: una cifra decisamente importante. Se poi andiamo a vedere solo l’ultima edizione, 400.000€ sono rimasti nelle casse della Lotteria: in 3 hanno “dimenticato” di riscuotere ben 50.000€ mentre altri 10 italiani non hanno reclamato il premio da 25.000€ ciascuno.

#3 Il Lazio è la regione dove si vince di più

Per quanto riguarda invece una curiosità sui premi più importanti , sembra proprio che le vincite maggiori siano avvenute tutte in una regione in particolare: il Lazio. D’altronde, è sempre qui che si registra ogni anno il maggior numero di biglietti della Lotteria Italia acquistati dunque la cosa non stupisce più di tanto. Si tratta di statistica: è normale che laddove vengono staccati più biglietti aumentano anche le probabilità di trovare quelli vincenti.

#4 L’Autogrill è tra i luoghi preferiti dagli italiani per giocare

Ancora oggi, uno dei luoghi preferiti dagli italiani per tentare la sorte rimane l’Autogrill. Proprio qui infatti vengono venduti tantissimi biglietti della Lotteria Italia, sebbene al primo posto rimangano le ricevitorie ed i bar.

#5 Il solito giallo sui vincitori

Perché il nome del vincitore del premio massimo non viene mai comunicato da giornali e mass media? Semplice: per una questione di privacy! Ottenere una vincita così importante infatti non è cosa da poco e non tutti hanno il piacere di rendere noto il proprio nome, anche per ragioni di sicurezza. È per questo che difficilmente viene comunicata al mondo l’identità del fortunato.