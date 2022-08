Concerti. Tutte le date dei Nu Genea

I napoletani Nu Genea sono sicuramente una delle realtà musicali indipendenti italiane più conosciute e apprezzate fuori dai confini nazionali.

Con il loro ultimo album del 2022, Bar Mediterraneo, il primo dopo aver cambiato nome da Nu Guinea e Nu Genea, il duo jazz/funk/disco composto da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina continua a conquistare in Italia e all’estero il consenso di pubblico e critica specializzata. (La redazione)

We Out Here Festival 2022

