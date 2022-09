A Place To Bury Strangers. L’edizione rimasterizzata e ampliata di «Exploding Head»

Gli A Place To Bury Strangers hanno annunciato i dettagli di una ristampa ampliata e rimasterizzata del loro album del 2009 Exploding Head, in uscita il 21 ottobre 2022 su Mute.

L’album include rarità, materiale inedito e tre incredibili cover di brani di Love & Rockets, 13th Floor Elevators e David Bowie.

Registrato da Oliver Ackermann (voce e chitarra), Jono Mofo (basso) e Jay Space (batteria) al Death By Audio, Exploding Head è stato progettato da Andy Smith che all’epoca – a detta di Ackermann – ha portato la band a “un altro livello”.

La nuova edizione del disco degli A Place To Bury Strangers è stata rimasterizzata da Ackermann stesso. (La redazione)

