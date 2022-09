Vertigo Film Fest, il festival milanese dedicato ai cortometraggi

Da mercoledì 21 a venerdì 23 settembre 2022, nella sala Astra dell’Anteo Palazzo del Cinema di Milano si terrà la 3ª edizione del Vertigo Film Fest, il primo festival milanese interamente dedicato ai cortometraggi.

In ogni serata si alterneranno le proiezioni di cortometraggi italiani e internazionali, momenti di dibattito insieme al pubblico e interventi di alcuni dei registi e dei team delle opere selezionate.

Il Vertigo Film Fest nasce dall’idea di Alberto Di Caro Scorsone, Margherita Piazza, Carlo Puoti e Luca Leone Silvestri, quattro studenti di cinema che si divertivano ad organizzare serate tra amici durante le quali proiettavano i loro progetti universitari.

Quindici sedie, un lenzuolo bianco teso tra le finestre, un presentatore con cartelletta è stato il punto di partenza del Vertigo Film Fest che quest’anno giunge alla sua terza edizione con la partecipazione di registi provenienti da tutto il mondo.

Nel corso della serata finale del 23 settembre saranno proclamati i cortometraggi vincitori di questa edizione, tra gli oltre 250 che si sono candidati, nelle categorie Miglior Cortometraggio, Miglior Documentario e Miglior Animazione.

I vincitori sono stati selezionati da una giuria di professionisti del settore. Sono previste, inoltre, menzioni speciali per Regia, Sceneggiatura, Montaggio, Fotografia, Scenografia, Attore, Attrice e Colonna Sonora. (La redazione)

