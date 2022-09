Elodie su Giorgia Meloni: «È incredibile che una donna parli come un uomo del 1922»

Durante la presentazione a Venezia 79 del suo primo film da attrice protagonista, Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, la cantante romana Elodie ha sferrato un duro attacco a Giorgia Meloni.

Alla domanda di un giornalista su cosa pensasse della dichiarazione di Hilary Clinton sul fatto che, in caso di vittoria della Meloni alle prossime elezioni politiche, sarà comunque un evento positivo, perché finalmente sarà una donna a governare il nostro Paese, Eloide ha risposto in maniera perentoria.

È incredibile che una donna parli come un uomo del 1922, questo è il problema. Una donna, una madre dovrebbe avere un’attenzione per i diritti e dovrebbe capire che ci sono da sempre situazioni complesse dal punto di vista femminile.

Insomma, dopo Loredana Bertè anche Elodie va all’attacco della politica italiana. (La redazione)

Lei non riesce a non smerdare la Meloni in ogni sua intervista. ELODIE SEI LA MIA CAZZO DI VITA pic.twitter.com/Gmn7lT5kiQ

