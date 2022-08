Loredana Bertè attacca Giorgia Meloni

In un video pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook, la cantante italiana Loredana Bertè chiede alla leader di Fratelli d’Italia, Giorgio Meloni, di rimuovere dal logo del suo partito la fiamma tricolore, così come chiesto dalla senatrice a vita Liliana Segre.

Sempre nel video la Bertè prosegue dicendo:

Mi sembra il minimo per il rispetto che si deve a una signora che ha passato quello che ha passato, oltre a noi cittadini che siamo veramente stufi e alla memoria di quelli che non ci sono più, quelli che per quel simbolo sono stati uccisi. Lei si deve vergognare. Si vergogni, signora Meloni. Non l’ho chiamata apposta onorevole, perché di onorevole lei non ha proprio niente, come la maggior parte dei politici italiani.

Loredana Bertè