La Notte della Taranta. Il concertone del 27 agosto 2022

Nato nel 1998 su iniziativa dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e dell’Istituto Diego Carpitella, La Notte della Taranta è un festival che si svolge in Salento ed è dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione della musica tradizionale salentina e alla sua fusione con altri linguaggi musicali: dalla world music al rock, dal jazz alla musica sinfonica.

Il maestro concertatore della 25a edizione del Concertone La Notte della Taranta, in programma il 27 agosto 2022 a Melpignano, in provincia di Lecce, sarà Durdust.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e vedrà la partecipazione, tra gli altri, dell’ospite internazionale Stromae, e degli italiani Samuele Bersani, Massimo Pericolo, Elodie e Marco Mengoni. (La redazione)

