Ponte Rock 2022 con Elephant Brain, Lamecca e Voina.

Venerdì 26 agosto 2022, nel Parco Sangermano di Arpino, in provincia di Frosinone, torna Ponte Rock, evento live di musica indipendente giunto alla sua XIV edizione.

Il festival di un giorno, che anche quest’anno si terrà nella città di Cicerone, vedrà protagonista l’alternative rock dei perugini Elephant Brain, i salernitani Lamecca – che hanno preso il posto de I Botanici – e gli abruzzesi Voina.

Tre giovani band indie rock italiane poco conosciute ma degne di nota. Dunque, appuntamento a Ponte Rock 2022. (La redazione)

