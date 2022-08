Venezia 79. Tutti i film in concorso alla Mostra internazionale d’arte cinematografica

3 Minuti

La 79a edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica si svolgerà al Lido di Venezia dal 31 agosto al 10 settembre 2022.

La Mostra, organizzata dalla Biennale di Venezia e diretta da Alberto Barbera, vuole favorire la conoscenza e la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, di spettacolo e di industria, in uno spirito di libertà e di dialogo.

Di seguito tutti i film in concorso a Venezia 79 che sarà aperta da White Noise del regista Noah Baumbach. (La redazione)

Film d’apertura

WHITE NOISE di NOAH BAUMBACH

con Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Jodie Turner-Smith, André L. Benjamin e Lars Eidinger/ USA / 136’

Altri film in ordine alfabetico per regista

IL SIGNORE DELLE FORMICHE di GIANNI AMELIO

con Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Leonardo Maltese, Sara Serraiocco / Italia / 134’

THE WHALE di DARREN ARONOFSKY

con Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Samantha Morton, Ty Simpkins / USA / 117’

L’IMMENSITÀ di EMANUELE CRIALESE

con Penélope Cruz, Luana Giuliani, Vincenzo Amato, Patrizio Francioni / Italia, Francia / 97’

SAINT OMER di ALICE DIOP

con Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville, Aurélia Petit / Francia / 123’

BLONDE di ANDREW DOMINIK

con Ana de Armas, Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel, Julianne Nicholson, Lily Fisher / USA / 166’

TÁR di TODD FIELD

con Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer, Julian Glover, Allan Corduner, Mark Strong / USA / 158’

LOVE LIFE di KÔJI FUKADA

con Fumino Kimura, Kento Nagayama, Atom Sunada / Giappone, Francia / 123’

BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUANTAS VERDADES (BARDO, FALSE CHRONICLE OF A HANDFUL OF TRUTHS) di ALEJANDRO G. IÑÁRRITU

con Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid, Iker Sanchez Solano, Andrés Almeida, Francisco Rubio / Messico / 174’

ATHENA di ROMAIN GAVRAS

con Dali Benssalah, Sami Slimane, Anthony Bajon, Ouassini Embarek, Alexis Manenti / Francia / 97’

BONES AND ALL di LUCA GUADAGNINO

con Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance, André Holland, Chloë Sevigny, Jessica Harper, David Gordon Green, Michael Stuhlbarg, Jake Horowitz / USA / 130’

THE ETERNAL DAUGHTER di JOANNA HOGG

con Tilda Swinton, Joseph Mydell, Carly-Sophia Davies / UK, USA / 96’

SHAB, DAKHELI, DIVAR (BEYOND THE WALL) di VAHID JALILVAND

con Navid Mohammadzadeh, Diana Habibi, Amir Aghaee / Iran / 126’

THE BANSHEES OF INISHERIN di MARTIN MCDONAGH

con Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan / Irlanda, UK, USA / 109’

ARGENTINA, 1985 di SANTIAGO MITRE

con Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner, Norman Briski / Argentina, USA / 140’

CHIARA di SUSANNA NICCHIARELLI

con Margherita Mazzucco, Andrea Carpenzano, Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani, Luigi Lo Cascio / Italia, Belgio / 106’

MONICA di ANDREA PALLAORO

con Trace Lysette, Patricia Clarkson, Adriana Barraza, Emily Browning, Joshua Close / USA, Italia / 113’

KHERS NIST (NO BEARS) di JAFAR PANAHI

con Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobaseri, Bakhtiar Panjeei, Mina Kavani, Reza Heydari / Iran / 107’

ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED di LAURA POITRAS

USA / 117’

UN COUPLE (A COUPLE) di FREDERICK WISEMAN

con Nathalie Boutefeu / Francia, USA / 64’

THE SON di FLORIAN ZELLER

con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Anthony Hopkins, Hugh Quarshie / UK / 124’

LES MIENS (OUR TIES) di ROSCHDY ZEM

con Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah, Maïwenn, Rachid Bouchareb, Abel Jafrei, Nina Zem / Francia / 85’

LES ENFANTS DES AUTRES (OTHER PEOPLE’S CHILDREN) di REBECCA ZLOTOWSKI

con Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni, Callie Ferreira / Francia / 104’