Il pop etereo e sognante di Aurora

1 Minuto

67 Parole

Pubblicato il 21 gennaio 2022 su Decca Records, The Gods We Can Touch è il terzo album della cantautrice pop norvegese Aurora Aksnes, più semplicemente nota come Aurora.

Aurora è una musicista di talento che si muove con grazia e discrezione in territori musicali sognanti, emotivi e raffinati in bilico tra ethereal wave, shoegaze e dream pop. (La redazione)