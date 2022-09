Il ritorno dei Mars Volta

I Mars Volta sono un gruppo di progressive rock di El Paso, Texas, formatosi nel 2001 su iniziativa di Cedric Bixler-Zavala e Omar Rodríguez-López, già membri fondatori degli At the Drive-In.

A distanza di dieci anni da Noctourniquet, la band texana torna con un nuovo omonimo album in uscita il 16 settembre 2022 per Clouds Hill. (La redazione)

